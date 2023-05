Juventus | come cambia la classifica di Serie A dopo la penalizzazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Com’era prevedibile, laabbandona il secondo posto e finisce fuori dalla zona Champions League. La nuova sentenza della Corte d’Appello Figc, che ha deciso di sanzionare il club bianconero con il caso plusvalenze con unadi 10 punti, riscrive per la terza volta in questa stagione ladellaA. La Lazio torna al secondo posto ed è matematicamente certa di essere qualificata alla prossima Champions. Respirano Inter e Milan, che salgono di una posizione e vedono più vicino il traguardo dei primi quattro posti, quelli che valgono appunto l’accesso all’Europa che conta. Ora lasi trova invece in settima posizione a quota 59 punti. Al momento però è ancora in corsa per finire in Champions. Questa sera infatti i bianconeri giocano a Empoli il posticipo della ...