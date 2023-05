Juventus | chiesti 11 punti di penalizzazione | come cambia la classifica

(Di lunedì 22 maggio 2023) L'ora della verità. Si è chiuso il dibattimento presso la Corte federale d'appello, con l'intervento del procuratore Figc Giuseppe Chinè e successivamente dei legali bianconeri sul caso plusvalenze-. La Corte è chiamata a rideterminare l'entità della sanzione di 15dicomminata a gennaio alla società bianconera. La Procura ha chiesto 11die 8 mesi di squalifica per i 7 dirigenti. La camera di consiglio è iniziata e cresce l'attesa per la decisione. Perché 11? La sanzione deve essere afflittiva, e pertanto il procuratore potrebbe essersi basato sulladi Serie A di questa mattina formalizzando una richiesta tale da precludere la partecipazione dellaalle prossime coppe ...

Juve,11 punti di penalizzazione Dopo il ricorso dei bianconeri al Collegio di garanzia del Coni, ... chiamata a rivedere la sanzione dei 15 punti Il caso plusvalenze, che coinvolge la...anche 8 mesi di inibizione per l'ex vice presidente Nedved e per sei consiglieri del vecchio ...La Procura Federale ha chiesto anche 8 mesi di squalifica per gli ex dirigenti. La Procura Federale della Figc ha chiesto 11 punti di penalizzazione contro la, nell'ambito del caso legato alle plusvalenze. In questo modo, il club torinese non potrebbe prendere parte alle Coppe Europee. La stessa Procura, inoltre, ha chiesto una squalifica di 8 mesi ...

Juve, chiesti 11 punti di penalizzazione: come cambierebbe la classifica Corriere dello Sport

Giornata importante in casa Juve: oltre all’Empoli in campionato, il club è impegnato con i propri legali per la nuova udienza della Corte federale d’Appello nell’ambito del processo plusvalenze. La p ...La Procura ha chiesto 11 punti di penalizzazione e 8 mesi di squalifica ... questa mattina formalizzando una richiesta tale da precludere la partecipazione della Juventus alle prossime coppe europee.