Juventus | altra botta | l’Empoli vince 4-1

(Di lunedì 22 maggio 2023) È una notte complicata per lache, dopo aver appreso la notizia della penalizzazione a ridosso del fischio di inizio del match conche ha chiuso questa 36ma giornata di Serie A, è incappata in una pesante sconfitta. I padroni di casa, ormai aritmeticamente salvi, resistono ai colpi bianconeri e colpiscono ogni volta che possono, imponendosi 4-1 in un match subito indirizzato dal doppio gol in rapida successione: il rigore di Caputo che al 18? per il vantaggio toscano e il tap-in di Luperto. L’uno-due azzurro vanifica l’avvio bianconero: Vicario salva sulla linea, poi si oppone a Kostic e Milik colpisce di testa la traversa. Anche dopo il 2-0 del, la squadra di Massimiliano Allegri spreca ancora con Bremer che manda alto da ottima posizione. La ripresa si apre con il tris azzurro grazie ancora a Caputo che ...

Abbandonare in questo momento qui la Juventus sarebbe da vigliacchi e non lo sono. Sono deluso perché era un'altra possibilità che avevamo, ma è stato un continuo rincorrere e, ripeto, alla squadra ...