Juventus | 10 punti di penalizzazione per le plusvalenze dai giudici della Figc

(Di lunedì 22 maggio 2023) La Corte federale d’appelloha deciso la “condanna” per il caso. E ha inflitto 10dial club bianconero nel processo per la rivalutazionesanzione a caricosquadra per il caso. Nella sua requisitoria di questa mattina il Procuratore, Giuseppe Chiné, ex-magistrato amministrativo del Tar del Lazio, aveva chiesto 11di. A dare l’annunciosentenza che toglie iallaè stata la stessa Federcalcio sul proprio sito ufficiale. “Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a ...

...alla sentenza della Corte d'Appello Federale e si è un po' persa in mezzo alle reazioni per i 10di penalizzazione decisi in secondo grado dalla giustizia sportiva nei confronti della. ...La Roma non va oltre il 2 - 2 contro la Salernitana e adesso il piazzamento Champions League in campionato si allontana. Nonostante la penalizzazione di 10alla, il Milan (quarto) adesso è distante quattro. Molto probabilmente i giallorossi tenteranno l'ingresso nell'Europa che conta tramite l'Europa League, con la finale col ...Alla fine la sentenza che ha tenuto sulle spine milioni di tifosi e appassionati di calcio è arrivata: laè stata penalizzata di 10in classifica per il processo sportivo relativo alle plusvalenze ( ne avevamo parlato qui ). A stabilirlo è stata la Corte Federale d'Appello della Figc , dopo ...

Plusvalenze, Juve penalizzata di 10 punti: la sentenza della Corte di appello Figc Sky Sport

Anche se a fronte di quanto effettivamente rischiava, la Juventus può essere soddisfatta di potersi ancora giocare la prossima Champions sul campo, chi siamo noi per dire che 10 punti in meno in ...(Adnkronos) – La Juve potrebbe fare ricorso dopo la sentenza della Corte d’appello Figc, che ha comminato una penalizzazione di 10 punti alla società bianconera nel procedimento per le plusvalenze. La ...