Juve | sentenza penalizzazione | ricorso possibile

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Lapotrebbe faredopo ladella Corte d’appello Figc, che ha comminato unadi 10 punti alla società bianconera nel procedimento per le plusvalenze. Lantus, ora, potrebbe in teoria presentareal Collegio di garanzia presso il Coni, lo stesso organo che – dopo il precedentecontro la primadi 15 punti – aveva rinviato il fascicolo alla Corte della Figc. “ntus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della Figc e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventualeal Collegio di Garanzia presso il Coni. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più ...

Leggi anche Dieci punti in meno per la. Champions appesa a un filo Lad'appello della Figc per il caso plusvalenze. 'Grande amarezza' del club. Prosciolti Nedved e altri sei ex ...Lascivola così al settimo posto in classifica, con 59 punti, ed al momento è fuori dalla zona ... Altro esito della penalizzazione - sempre che non ci sia un'ulteriore revisione della- è ...Vlahovic 4: impalpabile, dovrebbe essere il fulcro delladi oggi e domani, in realtà si è perso e non si trova più. All. Allegri 4: lanel giorno della partita, arrivata con la squadra ...

Plusvalenze, la Corte d'Appello Figc infligge 10 punti di penalizzazione alla Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

E’ stata una situazione strana, con la sentenza arrivata a dieci minuti dalla fine ... non si può dire che sarà una Juventus per vincere. Abbandonare in questo momento qui la Juventus sarebbe da ...La classifica della Serie A, ancora una volta, dopo tanti cambiamenti dovuti al caso plusvalenze, è stato sconvolta da una nuova sentenza nei confronti della Juventus. La squadra di Allegri dovrà ...