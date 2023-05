Juve | sentenza filone plusvalenze | oggi la decisione | nuova penalizzazione in arrivo

Quella che va configurandosi è unasartoriale, cioè cucita sulla classifica attuale della squadra da punire. Ma quando un effetto avverso di un provvedimento dell'autorità non è prevedibile, ...Laaffronterà l'Empoli conoscendo già il suo destino , dunque saprà se andrà al Castellani per ... anche se gli effetti della, in un senso o nell'altro, potrebbero cambiare prospettive e ...I sussurri dicono che ladella Corte federale d'Appello arriverà già in giornata, ... In quel documento sono stati rimandati al mittente tutti gli altri punti del ricorso. Ne è rimasto ...

Juve, sentenza filone plusvalenze: lunedì la decisione, nuova penalizzazione in arrivo Calciomercato.com

Sul QS - Juve, arriva la sentenza bis, quanto sconto ci sarà dal meno 15. Si potrebbe tornare alla richiesta dell'accusa, vale a dire il meno nove, ma non è esclusa ...La diretta live del caso plusvalenze della Juventus: udienza e sentenza alla Corte Federale d'Appello, la giornata in tempo reale ...