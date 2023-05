Juve | prosciolto Pavel Nedved per il caso plusvalenze

(Di lunedì 22 maggio 2023) La FIGC hadieci dirigenti bianconeri per il: tra questi spicca l’ex vicepresidente,Oltre dieci i punti di penalizzazione in classifica per la, la FIGC, nel suo comunicato, ha fornito un aggiornamento sulla situazione die gli altri dirigenti. IL COMUNICATO – La Corte ha altresìdalle incolpazioni ascritte i sigg.ri, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

La Corte ha altresìl'ex vicepresidente Pavel Nedved e i consiglieri Paolo Garimberti, ... in sostanza, bisognava scorporare dal - 15 il "peso specifico" per ladelle responsabilità di ...Leggi anche Lazio seconda, Milan in Champions: così cambia la classifica di Serie A- plusvalenze, 10 punti di penalizzazione e NedvedLanon ci sta. Il comunicato: 'Amarezza per ...... dopo una camera di consiglio durata oltre sette ore, hannosette ex tesserati: Pavel ... Leggi anche Giorgetti e le plusvalenze: 'Con falso in bilancio va sequestrato lo stadio. Oggi i ...

Juve-plusvalenze, 10 punti di penalizzazione e Nedved prosciolto La Gazzetta dello Sport

La sfida Juve-Milan di domenica prossima assume un’importanza ancora ... accusati di otto mesi di penalizzazione, sono stati prosciolti. Tra i nomi che spiccano c’è Pavel Nedved, insieme a Paolo ...ha poi prosciolto Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Ma è chiaro che i guai giudiziari della Juventus ...