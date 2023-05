Juve - plusvalenze | la Corte ha deciso | 10 punti di penalizzazione

Leggi anche, la Procura Figc chiede 11 di punti di penalizzazione: la sentenza in serata I sette ex dirigenti, tra cui spicca il nome di Pavel Nedved, per cui erano stati chiesti ...... con tanto di addio alla finale di Budapest e l'incombere della mazzata della Corte d'appello federale per il processo. Attese e desideri C'è curiosità per vedere Dusan Vlahovic schierato ......- prevista proprio dopo il finale del match - sulla possibile penalizzazione sul caso, ... Laha vinto nove trasferte contro l'Empoli in Serie A (2N, 2P): solo contro l'Inter (10) i ...

Juve-plusvalenze, la Procura Figc chiede 11 di punti di penalizzazione: la sentenza in serata La Gazzetta dello Sport

La Juventus è stata penalizzata di 10 punti dopo il dibattimento presso la Corte federale di appello della FIGC per la rivalutazione della sanzione del caso plusvalenze. Come cambia la classifica ...La Juve è stata penalizzata di 10 punti nella classifica di Serie A. E’ questa la sentenza della Corte federale d’appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La decisione è ...