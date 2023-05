Juve penalizzata | la solidarietà a sorpresa di Mourinho | «Campionato compromesso | è uno scherzo?»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte d’appello della Figc allantus, in soccorso del club bianconero arriva una voce inaspettata: quella di José. L’allenatore della Roma, fresco del 2-2 contro la Salernitana che lascia qualche flebile speranza ai suoi di qualificarsi in Champions League, ha commentato così la vicenda in conferenza stampa: «Se la penalizzazione dellahail? Secondo me sì. Sapere questa cosa con due partite da giocare, per noi, per tutti, anche per la, a me sembra uno». Più che entrare nel merito della sanzione, lo Special One – nemico giurato del club bianconero fin dai tempi in cui allenava l’Inter – ha criticato soprattutto la tempistica: «Se mi avessero detto che sarebbe ...

La Roma , impegnata contro la Salernitana alle ore 18.30, ha pareggiato per 2 - 2 e laha perso malamente in 4 - 1 in trasferta al Castellani di Empoli ed è statadi ben 10 punti per ...20:35 Serie A, la nuova classifica dopo il - 10 allaIn seguito ai 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus la classifica di Serie A cambia così: la Lazio è attualmente seconda, l'Inter ...Serata da incubo per la Juventus in chiusura di stagione. Dopo la penalizzazione di dieci punti inflitta dalla Corte federale d'appello della Figc per il caso plusvalenze, il club bianconero ha perso ...

Plusvalenze, la Corte d'Appello Figc infligge 10 punti di penalizzazione alla Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

Adesso abbandonare la Juventus sarebbe da vigliacchi ... in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l'applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di ...Ospite di Calcio Totale su Rai Sport, Angelo Di Livio ha commentato la penalizzazione subita dalla Juventus: "Accanimento totale. Il campionato è falsato non per il Napoli che ha meritato ampiamente ...