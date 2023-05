Juve | la sentenza non sia una vendetta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lache stasera, a poche ore dalla gara di Empoli, butterà lantus fuori dalle Coppe rischia di mostrare una volta di più il volto irrazionale della giustizia sportiva. Non solo per la ...

Quella che va configurandosi è unasartoriale, cioè cucita sulla classifica attuale della squadra da punire. Ma quando un effetto avverso di un provvedimento dell'autorità non è prevedibile, ...I sussurri dicono che ladella Corte federale d'Appello arriverà già in giornata, ... In quel documento sono stati rimandati al mittente tutti gli altri punti del ricorso. Ne è rimasto ...... l'accento finisce sull'evento di giornata, l'attesadella Corte d'Appello federale sul caso plusvalenze che può infliggere una nuova pesante penalizzazione alla Juventus: ', i punti ...

Juve, sentenza filone plusvalenze: lunedì la decisione, nuova penalizzazione in arrivo Calciomercato.com

E' attesa in giornata, al massimo domani, la sentenza Corte federale d’Appello sul caso plusvalenze Juventus: cosa rischia la Signora ...La sentenza che stasera, a poche ore dalla gara di Empoli, butterà la Juventus fuori dalle Coppe rischia di mostrare una volta di più il volto irrazionale della giustizia sportiva. Non solo per la tem ...