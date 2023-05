Juve | il verdetto della Corte Figc | penalizzazione di 10 punti Bianconeri fuori dalla Champions a meno di una clamorosa rimonta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Allantus vanno tolti 10di. È questa la decisione definitivad’appello, arrivata nell’ambito del processo plusvalenze, dopo che questa mattina la procura aveva proposto una decurtazione di 11per il club bianconero in campionato e 8 mesi di inibizione per sette suoi dirigenti. La sentenza di oggigiustizia sportiva complica – e non poco – gli sforzisquadra di Massimiliano Allegri per piazzarsi fra le prime quattro e conquistare la qualificazione alla prossimaLeague. La decisione dei giudici ha fatto sprofondare lantus dal secondo al settimo posto in campionato. Al club bianconero mancano ancora tre partite di campionato da ...

C'è poi da tenere in debito conto la questione del secondo filone, manovra stipendi e affini, la cui prima udienza si svolgerà il 15 giugno , per unche evidentemente andrà ben oltre la fine ...... sulla richiesta juventina solo di un'ammenda, è possibile che ildel - 10 crei le ... Leggi anche- plusvalenze, 10 punti di penalizzazione e Nedved prosciolto Calvo: 'Nuovo ricorso ...La Juventus penalizzata di 10 punti in classifica. È questa la sentenza della Corte federale d'appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La Procura federale aveva chiesto una ...

Verdetto penalizzazione Juve, sentenza del processo in diretta: -10 punti Corriere dello Sport

La penalizzazione della Juventus ha prodotto anche un nuovo verdetto: la Lazio, infatti, è sicura di chiudere il campionato tra le prime quattro e quindi di qualificarsi alla prossima Champions League ...ma in Juventus non sembra pensarci nessuno ed evidentemente ci sarà un perché. C’è poi da tenere in debito conto la questione del secondo filone, manovra stipendi e affini, la cui prima udienza si ...