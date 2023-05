Juve | Casini | «Non commentiamo le sentenze | specie quelle definitive»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di Lorenzo, presidente della Lega Serie A, sulla penalizzazione di dieci punti inflitta allaLorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di DAZN a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Di seguito le sue parole sulla penalizzazione dellaA DAZN– «Se n’è parlato, noi come Lega nonle, soprattutto non. Non sappiamo come andrà avanti questa vicenda, una volta finito tireremo le conclusioni». SERIE A – «Penalizzazionentus? Il tema adesso è aspettare. La solidità del nostro campionato è comunque assicurata, noi difendiamo la sua immagine». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Il presidente della Lega, Lorenzo, ha parlato a DAZN a margine del Charity Gala Dinner. 'Se n'è parlato, noi come Lega non commentiamo le sentenze, soprattutto non definitive . Non sappiamo come andrà avanti questa vicenda, ...

È stato un lunedì 22 maggio nerissimo per la Juventus targata mister Massimiliano Allegri ... segna la fine delle speranze Champions della ‘Vecchia Signora’. Lorenzo Casini a Dazn – Calciomercato.it ...Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato ai microfoni di DAZN a margine del Charity Gala Dinner della penalizzazione della Juventus. "Se n'è parlato, noi come Lega non ...