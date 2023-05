Juve | Calvo | «Insoddisfatti della penalizzazione | fiducia in Allegri»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di Francesco, Chief Football Officer, prima del calcio d’iniziosfida dei bianconeri con l’Empoli Francescoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’iniziosfidacontro l’Empoli. Di seguito le sue parole. SENTENZA – «Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti. Il fatto che si arrivata nel pre partita ce lo aspettavamo ma fare commenti ora è troppo presto. Usciremo con un comunicato a breve» RICORSO – «È una possibilità ma dobbiamo prima leggere le motivazioni nei prossimi giorni» BILANCIOSTAGIONE – «Più che un bilancio facciamo un’analisi continua sull’andamento ...

2 Prima della gara contro l'Empoli Francesco, Chief Football Officer della Juventus, ha commentato a caldo la sentenza della Corte Federale ... Stiamo già lavorando per costruire ladel futuro,......- ha rispostoalle domande sull'allenatore della Juventus - . Stiamo costruendo il futuro insieme ad Allegri, su questo non ci sono dubbi. Stiamo lavorando con lui e con Cherubini sulla...Lavuole cercare sempre di migliorarsi per dare quello che dà soddisfazione ai tifosi ovvero vincere".su Allegri e Vlahovic "Vlahovic Le voci di mercato sono incontrollabili ma il ...

Juve, Calvo: "Il -10 Non soddisfatti, valutiamo il ricorso" - Sportmediaset Sport Mediaset

usciremo con un comunicato stampa a breve”, dice il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo. “Possibilità di un ricorso Questa è chiaramente una possibilità, ma dobbiamo prima leggere ...Così Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, dopo la sentenza della corte di appello federale. "La possibilità di un ricorso Questa è chiaramente una possibilità, ma dobbiamo prima ...