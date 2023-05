Jude Law | il trucco disgustoso sul set di «Firebrand» per puzzare come Enrico VIII

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Sangue, escrementi e sudore». Sono gli ingredienti del (terribile) “profumo” cheLaw si è cosparso per calarsi nel ruolo di(re di Irlanda, Francia e Inghilterra tra il 1509 e il 1547) nel filmdel regista brasiliano Karim Ainouz, in concorso a Cannes. L’attore, per entrare nel personaggio, ha confidato al Guardian di aver letto «diversi resoconti interessanti secondo cui si sentiva l’odore dia tre stanze di distanza. La sua gamba stava marcendo e nascondeva la puzza con l’olio di rose. Ho pensato che avrebbe avuto un grande impatto se odoravo terribilmente», ha detto Law al quotidiano britannico spiegando, inoltre,sia stata “arruolato” un profumiere per creare la pozione personalizzata. «Fa profumi meravigliosi e fa ...

Jude Law a Cannes: «I reali inglesi Mi sembra tutto teatro, ma a teatro mi diverto di più» Corriere della Sera

