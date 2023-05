Jolanda De Rienzo | la giacca si apre | visione piccante

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 22 maggio 2023) La splendidaDeriesce sempre a infiammare i social attraverso la pubblicazione di foto molto piccanti La competenza diDeè sempre molto apprezzata dai tifosi del Napoli e non solo. Sono tante le trasmissioni sportive e gli eventi condotti dalla giornalista. Non ha mai nascosto la sua simpatia per la squadra partenopea, ma ha sempre saputo come separare il tifo dal lavoro, ed è per questo che è seguitissima sui social anche dai tifosi delle altre squadre. La sua vita sentimentale non è molto nota, anche se si sa che ha un compagno e anche un figlio piccolo. In passato,Deha avuto una relazione con Nicolò Frustalupi, ex vice allenatore del Napoli ai tempi di Walter Mazzarri e oggi allenatore della Primavera azzurra. La carriera di ...