John Cena | “Dissi a Theory che il suo personaggio non era credibile”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 maggio 2023) In un’intervista con Not Sam Wrestling (Fightful),ha parlato del suo segmento promozionale con Austinprima del loro match a Wrestlemania.ha specificato di aver detto ain privato di non ritenerlocome, il che risulta parecchio simile a quanto aveva poi detto nella puntata di RAW. Ecco le sue parole: “Austin è fantastico ed è facile lavorare con lui. L’abbiamo scritto insieme. Era in ogni fase del processo. Arriva un punto in cui a volte le persone hanno bisogno di solitudine per essere piú creativi, quindi dicono: ‘Vado via e scrivo le mie cose, poi torno, le rivedo insieme a te e vedo se va bene’. Poi, ci sono alcuni ragazzi che dicono, ‘ci vediamo là fuori.’ Posso indossare un vestito sia per un ...