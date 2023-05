Jennifer Lawrence infrange il protocollo di Cannes | sul red carpet in infradito

(Di lunedì 22 maggio 2023) L'attrice ha indossato un paio dinel corso del redndo ildel festival.ha infranto ildel Festival diper quel che riguarda le norme d'abbigliamento sul red. Come? Indossando un paio di. Domenica scorsa, sul tappeto rosso del Palais de Festivals, per l'anteprima del film francese "Anatomie D'une Chute (Anatomy Of A Fall)", laha indossato un ampio abito rosso di seta di Dior. L'abito personalizzato dell'attrice Premio Oscar era caratterizzato da una silhouette senza maniche con un corpetto arrotondato e una gonna svasata, che ricordava immediatamente il suo famoso abito rosso di ...

Cannes,, Kristen e Julia: a piedi nudi sul red ...Estratto dell'articolo di Gian Luca Bauzano per www.corriere.it, coerente: 4con le infradito sul red carpet di cannes Quando si dice l'abilità nella scelta del dettaglio. Anche se nascosto. Del tipo: ...Abbiamo assistito a tantissime mise eleganti e anche ad alcuni look molto audaci, ma quello che sicuramente ricorderemo è quello indossato dain quest'ultima edizione. Non tanto per ...

L'attrice ha indossato un paio di infradito nel corso del red carpet a Cannes, infrangendo il protocollo del festival.L’attrice premio Oscar sul red carpet (con le infradito) in veste di produttrice. Il 22 giugno uscirà il suo nuovo film ‘No Hard Feelings’, in cui Jen interpreta una donna sexy che cerca di sedurre un ...