Jeffrey Epstein ricattò Bill Gates per una relazione extraconiugale con una giovane russa

(Di lunedì 22 maggio 2023), l'imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e morto suicida nel 2019, avrebbe minacciatoe cercato di ricattarlo per una...

, l'imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e morto suicida nel 2019, avrebbe minacciato Bill Gates e cercato di ricattarlo per una relazione ...Il Wall Street Journal scrive che nel 2017 il finanziere statunitensecercò di ricattare il fondatore di Microsoft Bill Gates dopo ...e Gates. Ecco cosa è successo prima del suicidio in cella Il trafficante di minorenniavrebbe ricattato Bill Gates , minacciando di rivelare la sua relazione segreta con una giocatrice russa di bridge. Lo rivela il Wall Street Journal . Secondo il quotidiano finanziario,...

Il Wall Street Journal dice che il finanziere statunitense Jeffrey Epstein cercò di ricattare Bill Gates dopo aver scoperto una sua relazione extraconiugale Il Post

Epstein ricattò Gates di rivelare la sua relazione con Mila Antonova se non avesse elargito un'enorme quantità di denaro.3.43 Il trafficante di minorenni Jeffrey Epstein avrebbe ricattato Bill Gates, minacciando di rivelare la sua relazione con una giocatrice russa di bridge. Lo rivela il Wall Street Journal che cita fo ...