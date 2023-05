Jasmine Carrisi sul set di Beautiful | intrighi sotto il sole italiano nella soap

... ecco chi sono gli ospiti GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Ginevra Lamborghini enel cast di 'Beautiful' IN HONDURAS L'Isola dei famosi 2023, il bikini di Cristina Scuccia In diretta ...... ecco chi sono gli ospiti GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Ginevra Lamborghini enel cast di 'Beautiful' IN HONDURAS L'Isola dei famosi 2023, il bikini di Cristina Scuccia In diretta ...Ci saranno anchee Ginevra Lamborghini nelle puntate di Beautiful che sono state girate a Roma negli scorsi giorni. In occasione del traguardo delle 9mila puntate, la produzione della popolare soap ...

Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi nel cast di "Beautiful" sul set romano TGCOM

In vista dell'occasione memorabile la figlia di Al Bano sorprende il web con un look incredibile: Jasmine, così non l'aveva mai vista nessuno ...Jasmine Carrisi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di cronaca rosa. In questi giorni il nome della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta occupando i giornali ...