Jago a Sant’Aspreno | l’interpretazione è rock

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tardo pomeriggio di un sabato di giugno che poco ricorda l’incombere del solstizio d’estate. Una lunga fila di turisti, ordinatissima e silenziosa costeggia la cortina edilizia di piazza Cavour, e s’infila in quella parte della Sanità, chiamata Borgo dei Vergini. Curiosità. Dai concerti, ai murales, alle pizzerie che aprono e chiudono a velocità vorticosa, nel Centro Storico di Napoli succede di tutto. Da sabato c’è anche il museo dello scultoreda 140.000 visitatori (Palazzo Bonaparte a Roma), the social artist (il video). Bisogno di porre etichette di quest’epoca d’incerte vicende. L’aspettativa è altissima e la pazienza con cui un pubblico eterogeneo affronta l’interminabile fila ne è la prova. ”Le emozioni prendono forma” annuncia la brochure. Infatti. La Chiesa diai Crociferi, riapre al pubblico dopo molti anni di chiusura ...

Folla a Napoli alla inaugurazione delloMuseum alla Sanità, nella chiesa diai Crociferi che riapre dopo anni. La Chiesa da oggi diventa un nuovo luogo da visitare per i turisti ma anche per i napoletani appassionati d'...