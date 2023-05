Italo Balbo e la radio della Resistenza | cultura e storia tra Ravenna e Pesaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nei superbi spazi del Salone dei Mosaici di via IX Febbraio, ai piedi, del mosaico, che ricorda le imprese dell'Aviazione Legionaria in Spagna, l'Associazionele Tessere del 900 ha ripercorso l'incredibile vicenda diconed imprese dell'Aeronautica Militare. Un evento che ha assistito alla partecipazione di un pubblico curioso ed interessato, fatto di appassionati dimilitare e non, nell'anno in cui si celebra il centenario dell'Arma Azzurra fondata, nel 1923, proprio da. "Da un Alpino,, da un Bersagliere, Douhet, da un marinaio, Guidoni. Se lasciate cadere l'occhio sullo stemma dell'Aeronautica Militare, sopra al motto Virtute Siderum Tenus, noterete che in esso vi sono tre stemmi delle squadriglie ...