Italmopa - Associazione industriali mugnai d' Italia | successo di ' Molini a porte aperte'

- Sono diverse migliaia i visitatori che, sabato 20 maggio, hanno affollato gli impianti molitori che hanno aderito all'evento 'Molini a porte aperte', coordinato da...Sono i dati Istat e Sinab presentati daIndustriali Mugnai d'Italia) durante l'incontro a Roma, nell'ambito dei programmi "Pure flour from Europe", cofinanziati dall'Unione ...L'occasione è quella della terza edizione dell'evento "Molini a Porte Aperte", voluta e ideata daIndustriali Mugnai d'Italia), in programma per sabato 20 maggio dalle ore 11.

Italmopa-Associazione industriali mugnai d'Italia, successo di 'Molini ... Adnkronos

Il 2022 è stato un anno da record per l’Italia che ha esportato in tutto il mondo frumento e semole per circa 337 milioni di euro, di cui il 14,5% proveniente ...L'Associazione, aderente a Confindustria, rappresenta in via esclusiva l’industria molitoria nazionale a frumento tenero e a frumento duro ...