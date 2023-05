Isola | non basta il supporto di Nikita | Helena viene eliminata

Il pubblicoha perso tempo per commentare in diretta quanto visto all'dei Famosi . È bastata una brevissima inquadratura sapientemente studiata dal regista Roberto Cenci per scatenare i ...... io ci tenevo a vincerla questa esperienza, perchè avrebbe vinto Paolo ePaolo Noise, ma purtroppo questa persona mi ha teso la mano per rialzarmi maper proseguire il percorso sull''. ...La feroce vendetta della mafiariuscirà a cancellare il suo alto esempio di difensore della ... 1883 - Pubblicato 'L'del tesoro' di Stevenson: '…nell'anno di grazia 17, prendo in mano ...

Qual è l'isola più grande del mondo e perché non è così facile ... Geopop

Altro duro scontro all'Isola dei Famosi 2023 durante la sesta puntata in onda ... Lo scontro tra Helena Prestess e Alessandra Drusian Non scorre buon sangue tra Helena Prestess e Alessandra Drusian, e ...Fabio Ricci zittito dal naufrago: volano stracci in diretta a L’Isola dei Famosi Marco Mazzoli, mentre il compagno di Alessandra Durian raccontava (dilungandosi un po’) cosa non funzionasse nel ...