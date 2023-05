Isola | Helena euforica per l’arrivo di Nikita colpisce Cristina in volto – VIDEO

(Di lunedì 22 maggio 2023) Pugno in faccia perall'dei famosi da parte di, ma la colpa è dell'euforia per l'arrivo diL'articolo proviene da Novella 2000.

...si collega intanto con l'elicottero che sta portando Nikita Pelizon e Aldo Montano sull'. I due vengono in particolare per dare una mano a due naufraghi a cui sono legati, rispettivamente...Infine, chi dovrà abbandonare Playa Tosta tra Pamela Camassa ,Prestes e Fabio Ricci 'L'dei Famosi' sarà di nuovo in onda lunedì 29 maggio.Televoto flash tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato, Alessandra dei Jalisse ora attaccaPrestes: 'Non le parlerò più'. Cosa è successo nella notte, Alvin furioso urla 'basta' ...

Isola, Helena Prestes si racconta agli Hombres: «Da grande vorrei fare…». La risposta è tutta da ridere ilmattino.it

Comunque, Aldo e Nikita sono sbarcati sull’Isola dei famosi subito all’inizio della puntata. Sia Andrea che Helena sono stati felicissimi di questa sorpresa. E in particolare la Prestes, quando ha ...Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati in Honduras per fare una sorpresa agli amici Helena Prestess e Andrea Lo Cicero, naufraghi dell’Isola. Dopo i saluti, le due coppie hanno affrontato la ...