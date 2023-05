Isola dei Famosi | Pelizon e Montano sbarcano alla Playa | la reazione dei naufraghi

(Di lunedì 22 maggio 2023) Siamo giuntisesta puntata de L'dei, il reality show condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 come ogni lunedì, e tutto diventa più difficile: tra la maledizione del pirata e i contrasti tra Chicas e Hombres dovutimancanza di cibo, due nuovi(per un giorno)...

Sesto ritiro ufficiale nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento, Paolo Noise abbandona il gioco. L'annuncio durante la diretta di lunedì 22 maggio. La puntata dell'Isola dei Famosi inizia con un riassunto delle tensioni che hanno attraversato i concorrenti. Ilary Blasi torna in diretta televisiva con la sesta puntata de L'Isola dei Famosi 2023, dove condivide lo spazio da protagonista con i due opinionisti. Quest'anno si trovano al suo fianco Vladimir Luxuria, confermata dopo la passata edizione, ed Enrico Papi.

Paolo Noise ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi su consiglio del medico: “Sto soffrendo tanto per questa cosa ma sono felice di sapere che le persone che amo e che stimo, hanno imparato a volermi ...Questa sera è in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. In apertura Alvin ci ha raccontato che Paolo Noise non era presente per alcuni accertamenti medici. Nel corso dell’appuntamento del ...