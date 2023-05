Isola dei Famosi | liti accese | i Jalisse prendono una drastica decisione | bufera nella notte

Situazione delicata all'Famosi, in cui FabioJalisse è stato protagonista di una lite furiosa con un altro naufrago poco prima della puntata in diretta con Ilary ...Subito dopo è tornata in onda per dare la parola alla sua giornalista, che ha dato qualche anticipazione sulla puntata di stasera de L'Famosi.... il 18 maggio, mentre i resti di Barrie sono stati trovati dall'altra parte dell'nel fiume ...giovani erano stati anche avvistati su un video di sicurezza mentre lasciavano la residenza di uno...

Anticipazioni Isola dei Famosi, eliminazione flash e due nuovi naufraghi: ecco chi si salva e chi lascia il programma ILSIPONTINO.NET

Severino, star dell'Asinara, è sempre più popolare, anche a livello internazionale. È inoltre uno dei pochi asinelli al mondo ad avere una pagina Facebook "Severino il boss dell'Asinara". E boss infat ...La prima edizione dell'Isola dei Famosi. Quando partii non sapevo che cosa mi aspettava: sapevo che non avrei mangiato, ma non sapevo fino a che punto". A distanza di 20 anni, Walter Nudo rivela ...