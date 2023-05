Isola dei Famosi | Helena Prestes ancora al centro di nuove polemiche | lo scontro con Alessandra Drusian

Christopher Leoni eliminato, Paolo Noise ritiratosi, Helena Prestes spedita sull'di Sant'Elena, Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Mazzoli e Luca Vetrone in nominationIn seguito ha partecipato, da opinionista, a trasmissioni televisive di politica e intrattenimento come L'famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L'Arena e Stasera Italia.Nuovo capitolo nella saga sentimentale della ex orsolina Cristina Scuccia all'Famosi. Nel corso della puntata di lunedì 22 maggio, la naufraga svelata ha ammesso di essere innamorata: qualcuno la aspetta fuori dal reality... Chi sarà di Grazia Sambruna C olpo di ...

L'Isola Dei Famosi 2023: Christopher eliminato, cinque naufraghi in nomination Fanpage.it

E’ attualmente in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi dove sono attesi due new entry Nikita Pelizon e Aldo Montano. Nel frattempo, i… Leggi ...Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi ha ancora una volta sorpreso il pubblico con un nuovo look ...