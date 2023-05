Isola 17 | sesta puntata | commenti a caldo

(Di lunedì 22 maggio 2023) Alle 21.40, su Canale 5, ladella diciassettesima edizione de L’dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio nel ruolo di opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, inviato a Cayo Cochinos Alvin. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Il matrimonio turbolento tra Enrico VIII e lae ultima moglie Catherine Parr al centro di Firebrand , film in Concorso a Cannes 2023 diretto ... Era un'incolta, chiusa in se stessa" . Un ...Marco Mazzoli e Fabio Ricci ai ferri corti È tutto pronto per lapuntata della nuova edizione de L'dei Famosi , che andrà in onda stasera su Canale 5 . Intanto sull', Marco Mazzoli e ...L'dei Famosi , lapuntata. La padrona di casa assoluta Ilary Blasi si prepara a condurre il sesto appuntamento in prima serata de L'dei Famosi . Nella puntata di questa sera ...

"L'isola dei famosi 2023", sesta puntata: arrivano Nikita Pelizon e Aldo Montano Io Donna

Alle 21.40, su Canale 5, la sesta puntata della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio nel ruolo di ...Le anticipazioni della puntata dell'Isola dei Famosi 2023 di stasera, lunedì 22 maggio: ecco quello che succederà ai concorrenti tra eliminazioni e nomination.