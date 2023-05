Isola 17 | le anticipazioni della sesta puntata | due ex Vipponi sbarcano in Honduras | al via il ‘tutti contro tutti’

Leggi su isaechia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5 lade L’dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi per la terza volta consecutiva. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In collegamento dall’, Alvin. Come già confermato nei giorni scorsi, questa sera sbarcheranno in Palapa la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon e il campione Aldo Montano. Ecco nel dettaglio tutto quello che vedremo fra poche ore: Questa sera una super chica e un super hombre arriveranno in Palapa: Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati inper aiutare le tribù e fare una sorpresa ai loro amici, Helena Prestes e Andrea Lo Cicero. Nel corsolo Spirito dell’scioglierà le tribù. Da ...