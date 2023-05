Isola 17 | Fabio Ricci ancora contro Marco Mazzoli | “Scorbutico del c*zzo”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sono palpabili le tensioni tra i naufraghi in vista della puntata dell’17 di questa sera su Canale 5. Nel daytime odierno, infatti, c’è stato uno stra, Andrea Lo Cicero e. In particolare,è al televoto questa settimana grazie ache ha deciso di nominarlo, insieme a Pamela Camassa. I modi di fare disono sempre più duri, tanto che lo speaker ha finito per litigareuna volta con. Nella discussione si è inserito anche Lo Cicero, stanco dei modi bruschi e arroganti dilo ha accusato di essere uno “del”, promettendo di non volergli più ...