(Di lunedì 22 maggio 2023) Nelle ultime settimane, si è sostenuto più volte che l’imposta sul reddito delle persone fisiche () sarebbe pagata quasi interamente da pensionati e lavoratori. Un’affermazione però che secondo la Cgia di Mestre sarebbe “del tutto fuorviante, perché sottende che in Italia a versare la quasi totalità dell’sarebbero solo due categorie di contribuenti” . In realtà – proseguono gli artigiani mestrini- chi continua a ripetere questa ovvietà è “vittima” di un grave abbaglio statistico/interpretativo.di più? Se, infatti, è palese che l’84 per cento dell’totale è versata all’erario da pensionati e lavoratori, ciò avviene perché queste due categorie rappresentano l’89 ...

La donazione, infatti, non costituisce reddito imponibile, ma se non c'è l'atto notarile, o ... e quelle a parenti più lontani, o ad estranei,l'8%. In tutti i casi, a prescindere dal ...... importi e altri criteri Il rimborsoè un credito spettante al lavoratore e a tutti coloro chenel corso di un anno le impostee che hanno pagato più tasse del dovuto o sono state ...... a fronte di unache pesa per il 94% su dipendenti e pensionati che oggitasse con aliquote maggiori rispetto a quelle delle rendite finanziarie e nulla esso ritiene di dover smuovere ...

Irpef: pagano di più autonomi o dipendenti I numeri QuiFinanza

Se si vuole dimostrare lo squilibrio del carico fiscale legato all’Irpef, la metodologia “corretta” sta nel calcolare l’importo medio versato da ciascun contribuente facente parte di ognuna delle tre ...Lavoratori dipendenti e pensionati sono facilmente individuabili dal fisco. Ma non per questo pagano più di tutti. Anzi: uno studio della Cgia di Mestre smentisce il luogo comune delle partite iva più ...