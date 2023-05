Irina Shayk a Cannes | il vestito c' è ma non si vede

Un vero e proprio fenomeno mediatico e di costume, la rivista ha visto in copertina nomi come Elle Macpherson , Valeria Mazza , Tyra Banks , Heidi Klum , Beyonc , Kate Upton ,, Ashley ...Ivan Rota per DagospiaTappa beauty a Milano prima di Cannes per. La super modella è stata ospite d'onore del festival, bellissima nel suo abito di tulle. Il segreto della sua bellezza, pare sia ...Gioielli Cannes 2023 guarda le foto Leggi anche › Cannes 2023:, in look da sera in pelle, vince la Palma d'Oro per gli addominali Da Uma Thurman a Elle Fanning , da Naomi Campbell ...

Festival di Cannes 2023, i voti ai look: Carla Bruni bambolina 5, Naomi senza tempo 7,5, Irina Shayk, minimal... Corriere della Sera

E se pensavate che la moda al Festival del Cinema di Cannes fosse avvistabile solo sul red carpet, ben venga ricredersi subito: Irina Shayk ci ha appena dato il ben servito in fatto di street style.LEGGI ANCHE > Cannes 2023, Irina Shayk sfila sul red carpet con un top super crop: gli scatti William Kate capricci: "Lei lo tratta come se fosse un quarto figlio" Tuttavia, la principessa riuscirebbe ...