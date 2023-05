Io al posto di Fazio? | Cattelan | il duro sfogo che scuote la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Al momento l'unica certezza è che Fabiolascerà la Rai e trasferirà Che tempo che fa su Discovery. Ma chi si prenderà nella prossima stagione quello spazio su Rai tre rimasto vacante? In attesa che i palinsesti vengano definiti e ufficializzati comincia già a girare qualche nome. In particolare si è fatto quello di Alessandro, volto del "late night" all'italiana su Rai 2 che, nel caso in cui dovesse prendere ildi, sarebbe costretto a traslocare su Rai 3, quindi in una rete che il giovane conduttore non conosce bene e soprattutto in una fascia oraria a cui non è abituato. Tant'è. Ospite al Salone del Libro di Torino,ha confessato a La Stampa di non sapere ancora nulla sul suo futuro e soprattutto dell'eventualità di sbarcare a Rai tre. "Un mio amico mi ha ...