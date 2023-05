Inzaghi si fida troppo | ma l’errore grande lo commette Gagliardini!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) Napoli-Inter, nonostante l’illusione creata dal gol di Romelu Lukaku (vedi articolo), è finita con un’amara sconfitta. Gli azzurri scendono in campo con i titolarissimi, mentre Simoneviene tradito dal giocatore che più di tutti si è lamentato per i pochi minuti di gioco che gli sono stati concessi nella stagione ancora in corso.piùloallora Roberto Gagliardini. FUDUCIA ? Simonechiede fiducia e dà fiducia. Il tecnico è stato in grado, nonostante le tante difficoltà di questa stagione, di far sentire qualsiasi giocatore parte integrante del progetto. Per far sì che tutti si facessero trovare pronti in caso di chiamata e di necessità. Scelta di strategia che ha pagato e che ha permesso al tecnico di avere una rosa profonda, in grado di affrontare i tanti ...