INTERVISTA – Roland Garros 2023 | Zeppieri | “Un buon primo match Sto acquisendo esperienza nei grandi tornei”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Giulioparte bene nelle qualificazioni del, superando in due set all’esordio l’ex top-20 Nikoloz Basilashvili. “E’ stato un, ho colpito bene la pallina. Ero consapevole che il mio avversario fosse in un periodo non semplice, ma quando gioca bene è un avversario pericoloso. Sono contento di essere riuscito a portare a casa unset tosto e aver subito ottenuto il break all’inizio del secondo parziale. Da lì la partita si è un po’ agevolata e in generale sono contento della prestazione”, ha analizzato il tennista laziale ai microfoni di Sportface al termine dell’incontro. “Ilè no dei mieipreferiti – ha proseguito – sono contento di essere tornato ed essere testa di serie in ...

E' toccato a Matteo Gigante - esordiente assoluto in una prova dello slam - aprire le quali delGarros per i colori azzurri. Il tennista classe '02 ha bagnato il suo esordio a Parigi con una vittoria in due set ai danni del coreano Hong. 'Una partita molto strana perché il mio avversario ...... che sicuramente alGarros cercherà il primato assoluto nel circuito maschile. Ad elogiare ... 'Djokovic è difficile da battere', esordisce l'attuale numero tre azzurro in un'rilasciata ...Sembrava esser tornato quello che era arrivato in finale alGarros. Ma lì, sul 4 - 3, ha ... ma quando Elena Ribakyna si è presentata in conferenza stampa per l'di rito alle 1,27 del ...

DAZN intervista Tim Henman sulla terra del Roland Garros senza Nadal DAZN

Jannik Sinner, nonostante la prematura sconfitta a Roma, è fiducioso per il Roland Garros. Volandri: 'Imparerà dalla sconfitta contro Cerundolo' ...Tra questi anche Nicolas Mahut il quale, in un’intervista a L’Equipe, ha parlato di Rafa "Penso che l'ombra di Rafa incomberà sul Roland Garros, è ovvio” -debutta il francese- “Quando hai lasciato il ...