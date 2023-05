INTERVISTA – Roland Garros 2023 | Gigante | “Che emozione esordire in uno slam Sono maturato | ora mi diverto”

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’ toccato a Matteo– esordiente assoluto in una prova dello– aprire le quali delper i colori azzurri. Il tennista classe ’02 ha bagnato il suo esordio a Parigi con una vittoria in due set ai danni del coreano Hong. “Una partita molto strana perché il mio avversario rimetteva soltanto la palla di là, però correva moltissimo e bisognava fargli il punto tre volte. Ho vinto un match, ma ora ce nealtri due per arrivare in tabellone”, ha dichiaratoai microfoni di Sportface. Per lui ora un secondo turno ostico contro un veterano del circuito, l’argentino Facundo Bagnis: “Sarà una partita molto difficile, anche perché contro i mancini incontro delle difficoltà. Lui è stato un giocatore molto forte, specialmente sul rosso, e avrà giocato questo ...

... che sicuramente al Garros cercherà il primato assoluto nel circuito maschile. Ad elogiare ... 'Djokovic è difficile da battere', esordisce l'attuale numero tre azzurro in un'intervista rilasciata ... Sembrava esser tornato quello che era arrivato in finale al Garros. Ma lì, sul 4 - 3, ha ... ma quando Elena Ribakyna si è presentata in conferenza stampa per l'intervista di rito alle 1,27 del ...

Non si accetta così facilmente il forfait di Rafael Nadal al Roland Garros. Anche gli ex tennisti stanno esprimendo in queste ore il loro choc per l'annuncio effettuato dal campione spagnolo ...Jannik Sinner, nonostante la prematura sconfitta a Roma, è fiducioso per il Roland Garros. Volandri: 'Imparerà dalla sconfitta contro Cerundolo' ...