Internazionali d’Italia | Medvedev e Rybakina sovrani di Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un lungo viaggio che ha di fatto accompagnato tutto il mese di Maggio. GliBNLieri sono giunti ufficialmente al termine con la finale maschile che ha visto Daniilavere la meglio su Holger Rune per 7-5, 7-5. Sabato però era stata Elenaad alzare il trofeo dopo aver superato Kalinina, costretta a ritirarsi per infortunio. Sfortunatamente però ci si ricorderà di questa edizione deglianche per l’organizzazione tutt’altro che ottimale che li ha fatti sembrare più una maratona che un torneo di tennis. Maltempo, orari complicati e poca elasticità: qualcosa non ha funzionato agliSul piano del gioco lo spettacolo fornito è stato sicuramente di ottimo livello, come ci si aspetta ...