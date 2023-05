Inter | ora l’obiettivo è blindare la Champions contro l’Atalanta – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) TuttoSport rammenta di come la sconfitta dell’il Napoli ha un po’ rallentato la corsadell’, che ora dovrà chiudere il discorso vincendoVERSO– TuttoSport parla di come la sconfitta dell‘il Napoli – la dodicesima in Serie A quest’anno – abbia rallentato la corsadei nerazzurri. Il rischio di sconfitta era però calcolato, viste le tante seconde linee scese in campo. Ora la squadra di Simone Inzaghi occupa la quarta piazza, con due punti di vantaggio sul Milan quinto. Il prossimo impegno vede Lautaro Martinez e compagni impegnati a San Siro, partita da non sbagliare per assicurarsi un posto ...