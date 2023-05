Inter | Napoli prequel della finale di Istanbul

Commenta per primo Il turnover disi spiega in un solo modo: Inzaghi si aspetta la penalizzazione ai danni della Juventus e reputa sicuro il piazzamento in Champions. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Evidentemente ...Di Lorenzo è sicuramente il leader del. Non a caso proprio con l'trascina la squadra alla vittoria. Veniamo alla stella. Mi rifaccio ai tre dei del calcio, li chiamo così, perché ...Dopo il successo sull', ilriprenderà mercoledì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall'Ara ...

Napoli-Inter 3-1: gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

La vittoria numero 27 è diversa da tutte le altre. Romanzesca ed eccitante, sofferta e meritata, si carica di messaggi. È il calcio che li manda, per la terza volta fa impazzire una città e la raccont ...Nella finale di Istanbul contro il City, verosimilmente, l’Inter dovrà difendersi a lungo senza palla, un po’ come accaduto ieri al Maradona contro il Napoli. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport. ...