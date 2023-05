Inter | Marotta svela e progetta il futuro | due fattori per arrivare a Scalvini

Così l'amministratore delegato dell', Giuseppe, intervistato su Rai Italia, a 'Casa Italià, nello spazio condotto da Piercarlo Presutti e Simona Cantoni, in vista della finale di Coppa ...Anche, in giornata, aveva dichiarato l'interesse per il centrocampista scuola Roma, ... Sono due elementi seguiti da tanti club, non nascondo che anche l'ha messo loro gli occhi addosso "."Lukaku Rientrerà al Chelsea dopo il prestito, difficile esprimere una previsione su di lui, non sta a noi". Così Beppe, ad dell', a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia Frecciarossa. . 22 maggio 2023

Marotta: "Inzaghi resterà all'Inter al 100%. Mai pensato di esonerarlo" La Gazzetta dello Sport

A margine del ‘Charity Gala Dinner’, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della situazione di Romelu Lukaku in nerazzurro Ai microfoni di Sportmediaset, l’ad nerazzurro Beppe Marotta si esprime ...Oggi Inzaghi incassa anche la fiducia dell'ad Beppe Marotta intervenuto nel corso del programma 'Casa Italia': "Quest'anno non abbiamo mai pensato di esonerare Inzaghi - ha affermato -, nemmeno per un ...