Inter | Marotta | Lukaku rientrerà al Chelsea

"Lukaku Rientrerà al Chelsea dopo il prestito, difficile esprimere una previsione su di lui, non sta a noi". Così Beppe, ad dell', a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia Frecciarossa. . 22 maggio 2023'Preferisco non parlare, è una vicenda complessa, non entro nel merito' . Lo ha detto l'ad dell', Giuseppe, interrogato in merito alla sanzione di - 10 inflitta alla Juventus, a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia. 'Questa finale è ...Giuseppe, intervenuto a Radio anch'io Sport , si è espresso così sulla finalissima di Champions che attende l'. 'Ai tempi della Juve affrontammo quelli che erano l'espressione del ...

Marotta: "Inzaghi resterà all'Inter al 100%. Mai pensato di esonerarlo" La Gazzetta dello Sport

Inter in movimento e anche abbastanza seriamente. La prossima sessione di mercato sarà importantissima e Marotta, ha già dato il primo segnale: "Inzaghi sarà il nostro allenatore anche il prossimo ...Rientrerà al Chelsea dopo il prestito, difficile esprimere una previsione su di lui, non sta a noi". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la ...