Inter | Marotta | “Inzaghi? Valutazione positiva La finale col City…”

A 19 giorni dalla finale di Champions League e a due da quella di Coppa Italia, l'amministratore delegato Giuseppeoffre la sua visione del mondoin un interessante intervento su RadioUno nel programma Radio Anch'io Sport, partendo proprio dall'appuntamento cruciale di Istanbul del 10 giugno: "Non ...MILANO - L'amministratore delegato dell'Beppe, ha parlato ai microfoni di Radio Sport Anch'io su Radio Uno. Ecco cosa ha detto: "Nello sport sappiamo che bisogna giocare fino in fondo ogni partecipazione. Abbiamo grande ...L'perde la 12esima partita in campionato, ma conta poco nella mente dei tifosi, concentrati sulla finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City . Beppe, l'ad nerazzurro, ...

Mercato Inter / Marotta ribalta la formazione: “Al 95% manderà via…” Cittaceleste.it

"Nello sport bisogna giocare fino in fondo ogni partecipazione, abbiamo grande rispetto e timore per un grande colosso come il Manchester City, un ...Frattesi e Scalvini Gli abbiamo messo gli occhi addosso" A 19 giorni dalla finale di Champions League e a due da quella di Coppa Italia, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta offre la sua ...