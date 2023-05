Inter | Marotta | 'Inzaghi merita Istanbul | il suo lavoro è estremamente positivo'

Commenta per primo Intervenuto questa mattina a Radio Rai , l'ad dell'Beppeha fatto il punto sull'imminente mercato estivo: 'Non si può valutare una stagione semplicemente da una partita. Anzi, il fatto di arrivare in finale di Champions è un motivo di ...A 19 giorni dalla finale di Champions League e a due da quella di Coppa Italia, l'amministratore delegato Giuseppeoffre la sua visione del mondoin un interessante intervento su RadioUno nel programma Radio Anch'io Sport, partendo proprio dall'appuntamento cruciale di Istanbul del 10 giugno: "Non ...Così Giuseppe, amministratore delegato dell', ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Futuro Lukaku "Lui ama molto la maglia che indossa, si trova molto bene all', vuole ...

Mercato Inter / Marotta ribalta la formazione: “Al 95% manderà via…” Cittaceleste.it

MILANO (ITALPRESS) - "Non abbiamo niente da perdere, nello sport bisogna giocare fino in fondo ogni competizione. Abbiamo grande rispetto e timore per un c ..."Lukaku ama la maglia che indossa, si trova molto bene all'Inter. Questi sono aspetti fondamentali, questa sua voglia di stare con noi. Ma è in ...