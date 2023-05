Inter | Inzaghi si ferma a una sola lunghezza da Conte

...tra City e Real Madrid e ora per la finale di Istanbul tra le squadre di Guardiola e Simone. prove generali per Istanbul, oltre che il ritorno degli ottavi tra Porto e, il 14 marzo. Con ...'Evidentemente Simone, come tanti altri, fa affidamento sulla penalizzazione della Juve, perché, piuttosto che corazzare il posto Champions che non è affatto garantito, con la Lazio che ha ...Favorita è naturalmente l'di Simone. Chi vincerà la Coppa Italia potrà provare a fare doppietta visto che entrambe le squadre sono anche nelle finali delle rispettive Coppe europee (...

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter e grande tifoso nerazzurro, ha parlato della finale di mercoledì tra Fiorentina e ...Brutte notizie in casa Inter: il giocatore si è infortunato e salterà la finale. Inzaghi costretto a fare i conti con una tegola.