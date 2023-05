Inter-Fiorentina | dove si può vedere gratis e in chiaro la Finale di Coppa Italia? Programma e canale tv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Arriva il momento di giocarsi un altro trofeo nel Bel Paese. Fra due giorni si giocherà laditra, che assegnerà per la settantaseiesima volta lanazionale nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Quindicesimaper l’, detentrice del trofeo dopo il successo contro la Juventus lo scorso anno e con i bianconeri caduti sotto i loro colpi in semi. I nerazzurri possono mettersi in tasca il primo trofeo stagionale, prima dell’ultimo atto di Champions League contro il Manchester City il prossimo 10 giugno. Torna a giocarsi un trofeo la, che è a secco di trofeo dal lontano 2001, quando vinse proprio lain ...

... affrontiamo un avversario di altissimo valore come la'. 'Inzaghi ha dimostrato di ... ma trattative ferme' L'guarda già al futuro e sul taccuino ci sono due nomi, Frattesi e Scalvini: '...I due colori non si abbinano molto bene e infatti al Diego Armando Maradona un'rimaneggiata ... contro la. Non che fosse un segreto, dopo tutto. Roma sarà a maggior ragione l'occasione ......traguardo la finale di mercoledì con lain Coppa Italia e quella del 10 Giugno in Champions League con il Manchester City. Queste le due date segnate in rosso nel calendario dell', ...

Per la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, saranno otto le zone con i maxischermi a Firenze: ecco dove. E per quella di Conference… fiorentinanews.com

Arriva il momento di giocarsi un altro trofeo nel Bel Paese. Fra due giorni si giocherà la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, che assegnerà per la settantaseiesima volta la coppa nazionale ...Finale della Coppa Italia: ad affrontarsi saranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l'Inter di Simone Inzaghi.