(Di lunedì 22 maggio 2023) Il partito conservatore Nuova democrazia vince le elezioni legislative in Grecia, manifestazione in Moldova per chiedere l’adesione all’Unione europea, la Francia avvia la demolizione di una baraccopoli a Mayotte. Leggi

...dati economici dalla Cina nelle ultime settimane hanno suscitato preoccupazioni sulla domanda... ha affermato Sycamore Il greggiodiminuisce insieme ad altre materie prime, con i metalli ...In pratica il suo appello è cadutovuoto e la sua avventura in nerazzurro si è conclusa...l'Inter ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno , quindi a fine ...Nella nottenuovi attacchi russi su Dnipro. Requiem per Bakhmut, le bandiere della Wagner sui palazzi in macerie rick mave 21 Maggio 2023

Intanto nel mondo Internazionale

Il partito conservatore Nuova democrazia vince le elezioni legislative in Grecia, manifestazione in Moldova per chiedere l’adesione all’Unione europea, la Francia avvia la demolizione di una baraccopo ...Un omicidio maturato in un contesto criminale dedito allo spaccio di stupefacenti. Perché intanto nel fascicolo si è aggiunta l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...