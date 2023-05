Insulti razzisti a Vinicius | il Valencia | “Identificato un tifoso e cerchiamo gli altri Verranno tutti espulsi a vita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) “IlCF, nel suo impegno permanente contro il razzismo e la violenza in tutte le sue forme, comunica che la polizia haunche ha compiuto gestinei confronti di Vinícius Jr nella partita della 35ª giornata contro il Real Madrid giocata al Camp de Mestalla e si sta lavorando in modo coordinato per confermare l’identità dipossibili implicati”. Inizia con queste parole il comunicato ufficiale delin merito agli episodi di razzismo che hanno visto coinvolto il calciatore del Real Madrid Vinìcius Jr. “Dal momento dei fatti si stanno analizzando tutte le registrazioni disponibili, lavorando il più velocemente possibile per chiarire quanto accaduto in modo da agire con tempestività e forza – prosegue la nota -. Il ...