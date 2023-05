Instagram Down | cosa è successo la notte scorsa?

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nellatra il 21 e il 22 maggio in Italia e in tutti Paesi dove opera il social network, poco dopo la mezzaha smesso di funzionare. Il blocco era totale: non si riusciva a pubblicare nessun contenuto, non si riusciva ad aggiornare il feed per vedere i contenuti degli altri utenti e non si riusciva ad accedere ai nuovi messaggi. Il sistema andava in crash restituendo un messaggio di errore. Secondo il portaledetector.it, dopo le 00:20 il numero di segnalazioni ha cominciato a calare, restando però sempre nell’ordine delle migliaia. Quando l’orologio segnava le 01:41 le segnalazioni si sono fermate. In passato altri blocchi avevano colpito tutte le piattaforme del gruppo Meta quindi anche Facebook e WhatsApp, mentre stavolta soltantosi è bloccato. Le ipotesi che ...

