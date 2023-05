Innocenti bugie stasera su Rai 4 | trama e cast del film con Tom Cruise e Cameron Diaz

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 maggio 2023) Rai 4in prima serata manda in onda, recensione, curiosità e trailer delcon Tom, 22 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in ondastatunitense del 2010. La pellicola è diretta da James Mangold e scritta da Patrick O'Neill., recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.Dopo aver scoperto che Roy Miller, l'uomo incontrato ad un appuntamento al buio, di professione fa l'agente federale, June Havens viene catapultata in un complotto ...