Il mercato estivo porterà a una ristrutturazione del Milan. Per rinforzare la squadra i rossoneri avranno a disposizione circa 100 milioni: un calcolo ...Quota cento è quella giusta per fare il nuovo Milan: il calcolo è la somma tra risparmi sugli, incassi dallee previsione di budget. Per il 'vecchio' Milan non è ancora tempo di andare in pensione, anzi: il Diavolo ha un'anima di diavoletti, da Theo a Tonali, da Thiaw a Leao, ...Una cifra da suddividere tra i circa 50 milioni che saranno stanziati dalla proprietà e da altrettanti che giungerebbero dal 'risparmio' sudi giocatori destinati all'addio o dalle. ...

Ingaggi, cessioni e budget: 100 milioni per il nuovo Milan Gazzetta

I rossoneri in uscita garantiscono almeno 50 milioni tra cessioni e stipendi. Altri 50 arriveranno dal budget: così si può rinforzare la squadra a centrocampo e in attacco ...Tra mancati riscatti, prestiti e cessioni tutti questi ingaggi saranno un risparmio per le casse rossonere. La situazione Diaz - Diverso il discorso per Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero è stato ...